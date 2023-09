Apocalypse Fatigue: La stanchezza di avere paura del cambiamento climatico - Eco ansia addio

Alcuni dicono che il nostro pianeta sarà un forno in meno di 50 anni. Ma, dai, oggi c'è tanta gente che paga per andare in sauna o prendere il sole nelle spiagge esotiche. E, tra l'altro, le immagini sui pacchetti di sigarette non hanno fermato i fumatori, quindi perché dovremmo pensare che queste previsioni ci fermeranno dal vivere come ci piace? C'è chi suggerisce che dovremmo cambiare il modo in cui parliamo del clima. Invece di "cambiamento climatico", perché non "piccolo inconveniente termico"? Dopotutto, una piccola variazione nelle parole potrebbe fare la differenza.





Un recente studio ha mostrato una diminuzione della fiducia nel cambiamento. Forse le persone sono semplicemente stanche di sentir parlare di dover essere sostenibili e preferiscono godersi la vita. Dopo tutto, perché preoccuparsi di ciò che potrebbe accadere tra 50 anni quando ci sono così tante serie TV da guardare ora? In conclusione, il cambiamento climatico potrebbe esserci o non esserci. Ma una cosa è certa: non possiamo lasciare che un po' di calore estivo ci distragga dal goderci la vita. Così, prendi quel gelato, accendi l'aria condizionata e vivi la vita al massimo!

Ah, eccoci di nuovo con la solita cantilena del cambiamento climatico. Proprio quando pensavamo di aver sentito tutto, ecco spuntare un nuovo termine alla moda: "Apocalypse Fatigue". Sembra quasi un titolo di un film di fantascienza, no? Ma di che si tratta esattamente? Beh, a quanto pare è una sorta di stanchezza che la gente prova quando sente continuamente parlare di catastrofi ambientali. Un po' come sentir parlare troppo spesso del tuo cibo preferito e finire per non desiderarlo più.