Solidarietà Consorzio affronta l'emergenza abitativa a Cagliari con una tavola rotonda innovativa - CAGLIARIèCASA

Il consorzio, noto per il suo impegno proattivo nel settore sociale, ha organizzato una tavola rotonda per venerdì 15 settembre, una mossa che sottolinea la sua comprensione dell'importanza e della gravità del fenomeno. L'evento, intitolato “CAGLIARIèCASA - il ruolo possibile degli ordini e dei carismi nel contrasto all’emergenza abitativa”, si svolgerà presso la sede della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2, a Cagliari. La scelta di questo luogo non è casuale, essendo la Fondazione un pilastro per molte delle iniziative sociali e culturali dell'isola. Un elogio particolare va alla capacità di Solidarietà Consorzio di costruire ponti tra diverse entità.





L'evento vede infatti la collaborazione di diversi attori chiave: il Comune di Cagliari, la Diocesi, il Consorzio Charis e, naturalmente, il Programma europeo “Pon Metro Cagliari – Agenzia sociale per la casa”. Questa alleanza rappresenta un'opportunità unica per affrontare la crisi da diverse prospettive e trovare soluzioni integrate. Al centro del dibattito ci sarà la riflessione sul ruolo che possono svolgere enti religiosi, istituzioni laiche, l’intera comunità e le realtà del Terzo settore. La pluralità degli attori coinvolti è un segnale chiaro: l'emergenza abitativa non è solo un problema di pochi, ma di tutta la comunità. Con iniziative come questa, Solidarietà Consorzio dimostra ancora una volta il suo impegno costante e determinato nel favorire un cambiamento positivo. E in un contesto in cui le soluzioni rapide sono rare, il dialogo e la collaborazione sono strumenti fondamentali per costruire un futuro più equo per tutti i cittadini di Cagliari.

Nell'ombra dei recenti sviluppi urbanistici e delle esigenze crescenti dei centri maggiori della Sardegna, l'emergenza abitativa è divenuta una questione cruciale. Cagliari, in particolare, si trova ad affrontare il peso di questo problema, che si manifesta attraverso l'aumento dei senzatetto, delle famiglie in difficoltà e degli alloggi disabitati. In risposta a queste sfide, Solidarietà Consorzio ha preso un passo deciso verso la creazione di un dialogo costruttivo.