Li Gioi (M5s) e il progetto di Capo Figari: Tra accessibilità e tutela del patrimonio

Questi includono: consolidamento strutturale, ripristino di coperture, tinteggiature biocompatibili, impianti idrici ed elettrici, e sostituzione di infissi. L'elemento sorpresa? La realizzazione di una piscina e tre vasche idromassaggio esterne. Osservando l'elenco degli interventi, emerge la volontà di creare un'infrastruttura moderna, però si pone una questione: è realmente appropriato per un sito di tale importanza storica e culturale? Li Gioi ha ribadito che “Ogni intervento deve essere sottoposto all'approvazione preventiva della Soprintendenza” e sottolinea l'importanza di una vigilanza affinché “la società rispetti rigorosamente tutte le prescrizioni previste dalla legge”.





La sua preoccupazione è condivisa da molti cittadini, e per tale ragione ha proposto “la convocazione di un'assemblea pubblica in cui la Newfari dovrà illustrare il progetto esecutivo alla popolazione”. Il Movimento 5 Stelle, pur mettendo in luce alcune questioni importanti, deve garantire che il proprio impegno vada oltre la semplice sollecitazione. Il sito di Capo Figari, come sottolineato da Li Gioi, “rappresenta un bene di inestimabile valore ambientale, storico, culturale e identitario. Impedire qualsiasi intervento che metta irrimediabilmente a repentaglio questo tesoro è un dovere morale”. E in effetti, è un dovere di tutti, politici e cittadini, assicurarsi che ogni intervento salvaguardi e valorizzi, piuttosto che deturpare, un patrimonio così prezioso. La domanda rimane: il Movimento 5 Stelle avrà la determinazione e la visione per guidare questo impegno? La risposta potrebbe emergere dalla gestione di questo delicato dossier.

L'importanza di Capo Figari come bene ambientale, storico e culturale è indiscutibile. Ecco perché ogni dettaglio riguardante i possibili interventi in quest'area suscita grande attenzione. Roberto Li Gioi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato che, “Allo stato attuale la Regione non è ancora in possesso di un progetto esecutivo ma soltanto degli atti costituenti l'offerta tecnica richiesta nell'avviso ed acquisita in fase di gara, ovvero una relazione tecnico illustrativa.” A seguito della richiesta di accesso agli atti da parte del consigliere, è stata resa nota la proposta progettuale della Newfari Srl, che illustra diversi interventi di restauro conservativo.