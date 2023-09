Ersu Sassari e ATP S.p.A.: Benefici agli studenti o limitazione dei servizi?

Si tratta di una mancanza di fondi o di una scelta strategica? In ogni caso, gli effetti su una fetta di studenti, esclusi dalle agevolazioni, sono tangibili. L'agevolazione è dedicata agli studenti iscritti all’Università di Sassari, al Conservatorio “L. Canepa", all’Accademia di Belle Arti “M. Sironi” e all'Istituto di Scienze Religiose. Per accedere a questa tariffa, gli studenti devono avere un ISEE pari o inferiore a 25.500 euro.





Tuttavia, l'introduzione del limite di età a 28 anni rappresenta una limitazione significativa. Gli studenti che superano il limite di età ma rientrano nelle fasce di reddito indicate potranno comunque accedere ad una tariffa agevolata di 35 euro annui. Per chi ha un reddito superiore a 25.500 euro, la cifra sale a 70 euro. Per gli studenti di età compresa tra 28 e 36 anni, gli abbonamenti sono disponibili al costo standard di 175,00 euro per l’annuale, con tariffe mensili a partire da 21,00 euro.





Le modalità per usufruire delle agevolazioni sono dettagliatamente spiegate sul sito ufficiale di ATP Sassari, e gli sportelli ATP sono già operativi con orari ben definiti per assistere gli studenti nelle loro richieste. Il Presidente di ATP SpA, Paolo Depperu, sottolinea l'importanza della mobilità pubblica per una città a misura di studente universitario. Anche il Direttore Generale di Ersu Sassari, Libero Meloni, ha ribadito l'impegno nel garantire condizioni agevolate per gli spostamenti in città. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, la questione rimane: perché questa riduzione nell'età per le agevolazioni rispetto all'anno scorso? Gli studenti meritano chiarezza e, soprattutto, politiche che sostengano realmente le loro necessità, indipendentemente dall'età.

Anche quest’anno, Ersu Sassari e ATP hanno confermato la loro convenzione, destinando 1.200 abbonamenti al costo di soli 10 euro per 12 mesi ai trasporti pubblici urbani nel territorio comunale di Sassari. Questi abbonamenti, pur rappresentando un'importante agevolazione, vengono ora offerti con delle restrizioni più severe rispetto al passato. Se precedentemente la convenzione era accessibile agli studenti fino ai 35 anni, quest'anno l'età limite è stata ridotta drasticamente a soli 28 anni. Una decisione che ha suscitato perplessità e interrogativi.