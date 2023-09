Claudio Ranieri: Ufficialmente cittadino onorario di Cagliari

L'intero Consiglio, sotto la guida del Presidente Edoardo Tocco e con la partecipazione del Sindaco Paolo Truzzu, ha espresso un supporto unanime, con tutti i 32 consiglieri presenti che hanno votato favorevolmente. Mentre Ranieri non era fisicamente presente al momento della votazione, una cerimonia ufficiale per la consegna del riconoscimento è in programma per le prossime settimane. La dedizione e l'amore di Ranieri per Cagliari sono stati citati come motivazioni principali per questa onorificenza. Come riportato, le sue gesta alla guida del Cagliari sono ormai incise nella memoria collettiva dei residenti e dei tifosi sia in Sardegna che oltre.





Rispondendo all'onore, Ranieri ha dichiarato attraverso i canali ufficiali del Cagliari: “Ringrazio il Sindaco, l'Amministrazione comunale, il Cagliari Calcio e tutti coloro che hanno reso possibile questo riconoscimento che mi riempie di orgoglio. Cagliari e l'intera Sardegna mi hanno accolto con amore fin dal primo giorno e quell'affetto non è mai venuto meno, rendendomi sempre uno di loro. Lavoreremo insieme per continuare su questo percorso vincente." Un momento toccante che riflette l'intenso legame tra una città, la sua squadra e un allenatore che ha dedicato cuore e anima per la causa.

Claudio Ranieri, l'architetto della fenomenale risalita del Cagliari Calcio in Serie A, ha ricevuto un riconoscimento degno della sua dedizione e passione: è stato nominato Cittadino Onorario di Cagliari. Questa decisione è stata presa all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 12 settembre 2023. Questo tributo era stato suggerito da due proposte presentate dai consiglieri Matteo Massa e Andrea Piras. Il loro intento era di dare all'allenatore romano un riconoscimento ufficiale di ciò che, in realtà, gli abitanti di Cagliari avevano già sentito nei loro cuori, soprattutto dopo la trionfale stagione che ha visto il Cagliari tornare in Serie A, cancellando l'amarezza della retrocessione dell'anno precedente.