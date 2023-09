Ritardi continui di Ryanair: Un'altra Ombra sull'estate dei viaggiatori

Immaginate la scena: è un martedì come un altro e centinaia di persone si recano all'aeroporto di Cagliari, pronte a volare verso la Lombardia. Il volo, inizialmente previsto per le 16:30, non tocca terra a Bergamo se non in piena notte, alle 01:43. Ore e ore di attesa, di nervosismo e di tensione. Un'esperienza frustrante per chiunque, ancor di più per chi aveva programmi o impegni da rispettare.





Ma qual è stata la causa di questo notevole ritardo? Sebbene le informazioni dettagliate non siano state rese pubbliche, sembra che la responsabilità ricada direttamente sulla compagnia aerea. Questo, com'è ovvio, solleva ulteriori domande sulle procedure e sulla gestione dei voli da parte di Ryanair. La buona notizia, per quanto possa sembrare un magro conforto, è che questi passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria.





Grazie all'intervento di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro ciascuno, in linea con il Regolamento Comunitario 261/2004. Una somma che, seppur non in grado di cancellare l'inconveniente, rappresenta almeno un riconoscimento tangibile per i disagi subiti. Chiunque abbia vissuto esperienze simili può contattare ItaliaRimborso attraverso il loro sito. Ma la domanda più grande rimane: fino a quando i viaggiatori dovranno tollerare questi disservizi? Con l'estate ormai alle spalle, si spera che le compagnie aeree, e in particolare Ryanair, prendano seriamente in considerazione le esigenze dei passeggeri, garantendo un servizio efficiente e affidabile.

L'estate è da sempre il periodo dell'anno in cui molti si concedono qualche giorno di pausa, viaggiando da una parte all'altra del Paese o all'estero. È anche il periodo in cui ci si aspetta un servizio efficiente da parte delle compagnie aeree. Purtroppo, per chi ha scelto di volare con Ryanair la scorsa estate, ciò non è stato sempre garantito. Martedì 12 settembre, i passeggeri del volo FR4707 Ryanair, in partenza da Cagliari e diretto a Bergamo, hanno vissuto un'autentica odissea. La causa? Un ritardo all'atterraggio di quasi otto ore. Una situazione che, purtroppo, non rappresenta un caso isolato durante l'estate.