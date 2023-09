L'impegno della Polizia Locale di Sassari: Non solo sicurezza, ma anche solidarietà

Oltre agli zainetti, l'Istituto ha ricevuto più di 200 libri e diverse scatole di abbigliamento per bambini, donati dai parenti di un agente. Gli agenti locali non solo sorvegliano le strade, ma sono attivamente coinvolti nel tessuto sociale. Il loro impegno costante nel raccogliere donazioni per aiutare le famiglie bisognose è testimonianza della loro dedizione. Ma non si fermano qui. L'attenzione al dettaglio, la capacità di ascoltare e l'empatia sono qualità intrinseche che li portano a notare chi potrebbe avere bisogno di aiuto e ad agire di conseguenza. È commovente notare come alcuni agenti, durante il loro tempo libero, si dedichino al recupero di biciclette usate. Le riparano e le rendono nuove, pronte per regalarle ai bambini, garantendo momenti di felicità e spensieratezza. Queste biciclette, provenienti principalmente da donazioni, sono un esempio tangibile dell'impegno profuso dagli agenti. In conclusione, la Polizia locale di Sassari rappresenta un pilastro di solidarietà nella comunità. Il loro impegno va ben oltre il dovere professionale, dimostrando una genuina preoccupazione per il benessere di ogni cittadino. Grazie a loro, Sassari può vantare non solo strade più sicure, ma anche cuori riscaldati dalla generosità e dalla dedizione.

L'importanza della Polizia locale va ben oltre il garantire la sicurezza nelle nostre strade e nelle nostre case. Nel cuore della città di Sassari, gli agenti della Polizia locale hanno dimostrato un impegno profondo nella promozione della solidarietà comunitaria, diventando veri e propri eroi silenziosi. L'Istituto comprensivo San Donato ha accolto l'inizio dell'anno scolastico con una piacevole sorpresa per 80 dei suoi studenti: nuovi zainetti, gentilmente donati dalla Polizia locale. Questo gesto magnanimo ha origine dalla decisione di un venditore ambulante in pensione, che, riconoscendo l'impegno sociale del Comando, ha scelto gli agenti come intermediari per garantire che la sua donazione raggiungesse chi ne aveva più bisogno. La consegna è stata effettuata personalmente dal comandante Gianni Serra e dal maresciallo Demuro in una cerimonia ufficiale. Ma la generosità della Polizia locale non si limita a questo. Grazie a una recente campagna di sensibilizzazione, molti cittadini sassaresi hanno contribuito con donazioni.