Cronaca Claudio Ranieri da oggi è cittadino onorario di Cagliari - Il consiglio comunale vota all’unanimità

Claudio Ranieri da oggi è cittadino onorario di Cagliari il consiglio comunale vota all’unanimità. Le imprese del mister Ranieri con la squadra del Cagliari Calcio rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall’Isola”. E ancora: “Le due precedenti promozioni consecutive dalla serie C alla serie A ottenute dal Cagliari Calcio sotto la sua guida, l’entusiasmo collettivo creato dalla recentissima promozione in serie A, che i tifosi e i calciatori riconoscono unanimemente merito principale del tecnico, hanno determinato un sentimento di gratitudine e un legame di concittadinanza tra Claudio Ranieri e le cagliaritane e i cagliaritani. Ci auguriamo che questo riconoscimento possa servire da stimolo affinché il Cagliari abbia uno stadio all'altezza dei tifosi cagliaritani e di tutto il popolo sardo. Forza Casteddu!