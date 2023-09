Cronaca Un augurio speciale agli studenti sardi per il nuovo anno scolastico

Settembre segna l'avvio di un nuovo capitolo per molti studenti sardi. È un mese caratterizzato dal profumo fresco della carta dei nuovi libri di scuola, dall'euforia di scegliere un nuovo astuccio ricolmo di matite colorate perfettamente temperate e gomme inimitabili sistemate con cura. Ogni dettaglio, dallo zaino ai quaderni, passando per il prezioso diario, ha un significato speciale. Questo diario non sarà solamente un luogo per segnare le date o i compiti, ma diverrà un custode delle emozioni e dei ricordi. Conserverà in sé momenti indelebili, che raccontano di sguardi rubati, di primi amori e dell'impazienza giovanile di crescere rapidamente, di vivere ogni esperienza al massimo. Forse in questo momento potrebbe essere difficile rendersi conto, ma questi anni scolastici lasceranno un'impronta indelebile nella memoria di ciascuno. Il corridoio che conduce alle aule non è solo un percorso fisico, ma simbolizza il cammino verso la realizzazione delle proprie ambizioni e sogni. "**Siate folli, siate affamati di sapere**," consigliava Steve Jobs, un mantra che ogni studente dovrebbe adottare. La sete di conoscenza è un potente motore che guida verso il successo. In conclusione, desideriamo esprimere un caloroso augurio a tutti gli studenti e studentesse per un meraviglioso e stimolante anno scolastico. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale scolastico, ai docenti e ai dirigenti, per il loro impegno e dedizione nel guidare e sostenere i nostri giovani nel loro percorso formativo. Buon anno scolastico a tutti!