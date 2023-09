Ritorna "Open your mine" sul monte Arci, tra Masullas e Pau

Ne verranno descritte le principali caratteristiche, con visite museali e attività all’aperto, seguite da tecnici ed esperti, degustazione di prodotti locali, documentario e concerto serale. Le iniziative sono gratuite, ma con numero limitato di partecipanti e prenotazioni obbligatorie. A Masullas, sabato 16 settembre sono in programma visite al Geomuseo MonteArci “Stefano Incani” ed al museo di storia naturale Aquilegia, trekking guidato a tema culturale minerario nell’area del giacimento di ossidiana di Conca’ e Cannas, a cui farà seguito un assaggio gratuito di prodotti locali.





In serata, presentazione e proiezione del documentario realizzato dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna “L’ORO DELLA PREISTORIA – L’ossidiana del Monte Arci”, presso il Parco dell’Ossidiana di Conca’ e Cannas, a cui farà seguito il concerto del musicista Paolo Angeli, con l’apertura di Matteo Carta. A Pau, domenica 17 settembre, apertura mattutina con visite guidate al Museo dell’Ossidiana e trekking naturalistico e archeologico nell’area del Parco dell’Ossidiana, a cui faranno seguito un assaggio di prodotti locali nel bosco e una pillola divulgativa, presso l'area archeologica di Fustiolau, incentrata su “tecniche di scheggiatura dell'ossidiana in preistoria”, con possibilità di manipolare un kit esemplificativo di strumenti realizzati sperimentalmente per lo studio delle fasi di scheggiatura. Nel pomeriggio, chiusura al Museo dell'Ossidiana col documentario “L’ORO DELLA PREISTORIA – L’ossidiana del Monte Arci”.

Sabato 16 e domenica 17 settembre farà tappa nei Comuni di Masullas e Pau l'iniziativa “Open Your Mine”, ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in collaborazione con amministrazioni locali, associazioni e gestori dei siti e delle strutture a valenza geomineraria, antropologica e ambientale, per promuovere i territori del Parco in chiave innovativa e sostenibile. La due giorni nel Monte Arci sarà incentrata sulla riscoperta dell'oro nero della preistoria, l'ossidiana, con cui si forgiavano utensili molto ricercati prima dell'età dei metalli, in uno dei giacimenti più importanti del Mediterraneo.