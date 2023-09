Salvataggio in Extremis sulla 131 di un Avvoltoio Grifone

L'animale è ora sotto la cura del Centro recupero fauna selvatica dell'Agenzia Forestas di Monastir, dove è tenuto sotto stretta osservazione. È doveroso sottolineare che l'avvoltoio grifone, un tempo simbolo del cielo sardo, ha visto la sua presenza diminuire nel tempo. Grazie, però, a progetti come “LIFE Under Griffon Wings” (Sotto le ali del grifone), promosso dall'Università di Sassari e supportato dal Corpo Forestale e dall'Agenzia Forestas, si spera di rivedere questa maestosa creatura librarsi in tutta la sua magnificenza sui cieli dell'isola.





Questo salvataggio non è solo un segno di speranza per la specie dell'avvoltoio grifone, ma è anche un esempio brillante di come l'azione collettiva e la prontezza possano avere un impatto positivo sulla biodiversità. Una standing ovation per la comunità e le forze dell'ordine coinvolte è assolutamente meritata.

Un gesto eroico è stato testimoniato lungo la SS 131 Carlo Felice, dove un giovane avvoltoio grifone si trovava in pericolo. Grazie alle pronte segnalazioni dei cittadini alla Centrale operativa 1515 del Corpo Forestale e alla loro tempestiva azione, l'uccello, che stava rischiando di essere travolto dalle auto, è stato salvato. Il valoroso intervento ha visto un'efficiente collaborazione tra il Corpo Forestale e i cittadini del luogo, dimostrando quanto l'azione congiunta possa fare la differenza.