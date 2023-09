Sassari: Avanzamento lavori in città - Una boccata d'aria per la sicurezza stradale





Tuttavia, l'agenda dei lavori non si ferma qui. Prossimamente, interventi significativi riguarderanno anche tratti di vie principali come viale Porto Torres, via de Nicola e via Milano, solo per citarne alcune. L’elenco di strade e piazze che riceveranno presto attenzioni è lungo, confermando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la vita quotidiana dei cittadini. È rassicurante notare l’investimento di circa 1.880.000 euro destinati a questi lavori, con un ulteriore stanziamento di 775.000 euro per futuri progetti ancora in fase di definizione. Questo rinnovato interesse nella manutenzione e sicurezza delle strade cittadine rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno verso la comunità. I cittadini possono finalmente guardare avanti con ottimismo, aspettandosi strade più sicure e agevoli per tutti.

È con un sospiro di sollievo che accogliamo le notizie riguardo la progressiva bitumatura e messa in sicurezza delle strade cittadine. Il Settore Infrastrutture della Mobilità sta mettendo mano a importanti rifacimenti, assicurando percorsi cittadini più sicuri e agevoli. Al momento, i lavoratori stanno rinnovando il marciapiede di via Turati, nel tratto compreso tra via Enrico de Nicola e la rotatoria di via Rockefeller, proprio vicino alla caserma dei carabinieri. Queste operazioni si estenderanno successivamente fino a Piazza Ruiu, via Pasquale Paoli e una sezione di corso Giommaria Angioy.