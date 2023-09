Poste Italiane ricerca Portalettere: Opportunità di Lavoro anche nel nord Sardegna

La sede di lavoro verrà decisa in base alle necessità dell'azienda, ma i candidati hanno la possibilità di esprimere una preferenza territoriale. Tra i requisiti richiesti, troviamo il diploma di scuola media superiore e una patente di guida valida. Non sono necessarie competenze specifiche e il contratto offerto è a tempo determinato, variabile in base alle esigenze dell'azienda.





Il processo di selezione include un test attitudinale e, per coloro che lo superano, una prova di guida su un motomezzo 125 cc pieno di posta e un colloquio. È essenziale passare la prova di guida per essere considerati per l'assunzione. Al primo incontro presso Poste Italiane, i candidati dovranno fornire una documentazione che attesti il titolo di studio.

Poste Italiane sta ampliando i propri organici e sta cercando nuove figure professionali in diverse strutture aziendali. Attualmente, c'è una grande richiesta per il ruolo di portalettere, con posizioni aperte in tutto il paese, inclusa la Sardegna Settentrionale. Chi è interessato può candidarsi entro il 17 settembre visitando il sito Poste Italiane Carriere.