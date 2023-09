Alto potenziale cognitivo: Un seminario alla Cantina Santa Maria La Palma ad Alghero

Questo seminario rappresenta una prima assoluta per la zona di Alghero. La dott.ssa Letizia Scalas, specialista in formazione, valutazione e consulenza sull'Alto Potenziale Cognitivo, sarà la relatrice principale. La sua presentazione mira a esplorare le dinamiche di questi giovani, comprendere le loro specifiche esigenze e come si possono supportare al meglio. L'obiettivo principale è sensibilizzare su queste particolarità, in modo che si possano riconoscere precocemente e offrire il giusto sostegno.





È un evento significativo non solo per le famiglie ma anche per il sistema educativo e la società. Sono invitati tutti coloro coinvolti con i giovani, sia come familiari che come professionisti scolastici o istituzionali. Con il patrocinio del Comune di Alghero e il supporto della Cantina Sociale Santa Maria la Palma, l'evento nasce dalla passione di un gruppo di genitori che hanno sentito la necessità di maggior informazione su questo argomento, in particolare in ambito scolastico. L'incontro avrà inizio alle 17:00 e concluderà con una sessione di domande e risposte dopo circa due ore e 30 minuti.

Il 19 settembre, martedì, dalle 17:00 alle 19:30, la sala convegni della Cantina Santa Maria La Palma accoglierà un seminario gratuito focalizzato sulla Plusdotazione e l'Alto Potenziale Cognitivo (APC). In Italia, è un tema ancora poco dibattuto, ma che negli ultimi anni ha guadagnato maggiore attenzione.