Il Risiko e l'imperdonabile dimenticanza della Sardegna

È come se il gioco, con la sua mappa incompleta, avesse voluto riscrivere la geografia, dimenticandosi di una delle gemme del Mediterraneo. Non si può semplicemente dimenticare un'isola con una storia millenaria, una cultura ricca e delle tradizioni profondamente radicate.





Certo, errori e sviste possono accadere. Ma non è la prima volta che la Sardegna viene dimenticata da Risiko. Circa vent'anni fa, lo stesso Club di Cagliari aveva segnalato una simile mancanza. E, in quell'occasione, gli editori avevano prontamente corretto il tiro. Perché, allora, ricadere nello stesso errore? Si potrebbe sostenere che, in un gioco basato sulla strategia, la geografia non è tutto. Ma è innegabile che l'accuratezza del tabellone influisce sull'esperienza di gioco e sul rispetto per le realtà territoriali rappresentate. Tale omissione è una pugnalata al cuore. Non si tratta solo di un pezzo di terra, ma di un'identità, di una storia, di un popolo.





In un periodo in cui si sottolinea tanto l'importanza del rispetto delle diversità e dell'inclusione, lasciare fuori la Sardegna da una mappa è un gesto di imperdonabile trascuratezza. E, sebbene possano esserci state altre modifiche al tabellone, nulla può giustificare o minimizzare la mancanza di un'intera regione. Ci aspettiamo e auspichiamo che gli editori di Risiko prendano atto del loro errore e apportino le necessarie correzioni. Perché la Sardegna non è solo un'isola, ma un simbolo di resilienza, bellezza e orgoglio. E non merita di essere cancellata da nessuna mappa, tanto meno da un gioco che ha fatto la storia.

In un mondo in cui si presta sempre più attenzione ai dettagli e all'accuratezza, è sorprendente e deludente scoprire che un gioco tanto amato e storico come Risiko si sia permesso un errore così flagrante: l'omissione della Sardegna, un patrimonio inestimabile della nostra nazione e un simbolo di orgoglio e identità per il popolo sardo.