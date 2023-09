Cronaca In volo verso Olbia: quando il "fumo" diventa protagonista (e non parliamo di nebbia)

Oh, la gioventù! Il coraggio, l'ardore e... l'abilità di creare scenari da film catastrofici su un volo Bristol-Olbia. Immaginatevi di essere a 10.000 metri d'altitudine, a godervi un pacifico viaggio, e improvvisamente avvertite l'odore del tabacco e vedete una sottile colonna di fumo. Per un momento, forse avete pensato di essere finiti in un remake di "Un tranquillo weekend di paura", versione aerea. Ma no, era solo una giovane inglese con una sigaretta e un complesso di superiorità. Se una linea aerea dovesse dare punti per audacia (non che stiamo suggerendo che dovrebbero), questa 24enne avrebbe sicuramente ottenuto il punteggio massimo. Come diceva un vecchio detto: "Se non puoi fare qualcosa di intelligente, almeno fai qualcosa di memorabile". E la nostra audace viaggiatrice ha sicuramente preso questa frase alla lettera. Ma la sorpresa maggiore non è stata solo il suo inaspettato 'break fumatorio'. Ah no, cari lettori! Dopo che il fumo ha fatto la sua comparsa, la protagonista della nostra storia ha fatto il suo "grandioso" ingresso, sostenendo che il suo biglietto d'imbarco fosse una sorta di 'passe-partout' per fumare a piacere. Ovviamente, il resto dei passeggeri non ha condiviso il suo entusiasmo per il tabacco e, secondo La Nuova Sardegna, ha avuto qualche parolina "speziata" da condividere con la nostra audace fumatrice. Il finale, com'era prevedibile, ha visto la giovane essere accolta calorosamente all'atterraggio dalle autorità aeroportuali, che l'hanno gentilmente invitata a una chiacchierata al di fuori del velivolo. Oh, e un piccolo dettaglio: sembra che EasyJet abbia aggiunto il suo nome alla lista delle persone con cui preferirebbero non viaggiare. Morale della storia? La prossima volta, magari, prendiamoci una pausa da tabacco e audacia prima di salire su un aereo. E, cari passeggeri, ricordatevi sempre di controllare il bagno. Non si sa mai!