Il gotha della blockchain internazionale a Cagliari per la ‘Blockchain summer school 2023"

Un momento di approfondimento con i massimi esperti del settore e i referenti di istituzioni finanziarie come la Banca d’Italia o la Consob, riuniti per la prima volta a Cagliari per indagare in particolare sull’impatto sociale delle criptoattività e sulla sua regolamentazione in Europa e negli Stati Uniti. L’appuntamento è per venerdì 15 settembre 2023, dalle 16.00 alle 19.00, a Sa Manifattura di Cagliari. Saranno affrontati temi cruciali, come la diffusione delle Central Bank Digital Currencies (CBDCs), l'uso sempre più diffuso delle tecnologie di registro distribuito e le dinamiche in evoluzione nel mondo degli NFT, delle DAO e delle cosiddette Cybernetic Organization, organizzazioni cibernetiche caratterizzate da Smart Contract che automatizzano processi e decisioni.





Un confronto tra speaker d’eccezione provenienti sia dalle istituzioni e dagli organi regolatori, sia dai principali player mondiali del settore come Chainalysis, Binance, Algorand, Coinbar, colossi da miliardi di dollari e padri di diverse criptovalute, comprendere l’impatto sociale di questa rivoluzione e i possibili scenari futuri. Ai lavori parteciperanno tra gli altri il deputato Francesco Filini, membro della commissione Finanza a Montecitorio, Francesca Medda, della direzione generale Consob, Massimo Doria della Banca d'Italia, Paolo Tasca del Centro per le tecnologie blockchain all'University College London, la magistrata amministrativa Germana Lo Sapio e Silvio Micali, professore al Laboratorio Informatica ed Intelligenza Artificiale del MIT di Boston.





“L’incontro rappresenta un'occasione unica per riunire operatori del settore per discutere delle sfide e delle opportunità inerenti alle criptovalute e alla blockchain", spiegano Stefano Cucca, ceo di Runundu e Massimo Simbula, membro del direttivo Copernicani. “Abbiamo scelto la Sardegna per questo appuntamento poiché riteniamo l’Isola il luogo ideale per lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’innovazione, grazie alla sua storia recente con esempi che hanno fatto la storia del web e con le nuove opportunità che il territorio e le sue istituzioni stanno mettendo in campo. L'evento è gratuito, aperto a esperti del settore, giornalisti e al pubblico interessato. Per il dettaglio del programma e per registrarsi all'evento, si prega di visitare il seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-blockchain-summerforum-2o23-the-social-impact-of-crypto-activities-704307461577?aff=oddtdtcreator

Cagliari, 11 settembre 2023 - Gli effetti della tecnologia blockchain, il suo sviluppo in tutti i settori, le prospettive in Europa con l’approvazione del Micar, il nuovo pacchetto di norme comunitarie che punta a introdurre una regolamentazione dei cripto-asset, saranno al centro del primo di un ciclo di incontri organizzato dalla associazione no profit Rumundu, dalla University College of London e dall’associazione copernicani.it, in collaborazione con Sardegna Ricerche: ‘Blockchain summer school 2023’.