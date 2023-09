Per il futuro di Alghero: Visioni strategiche sull'ex caserma di via Simon





Riteniamo fondamentale che la decisione sul futuro della struttura di via Simon venga presa tenendo conto del parere dei cittadini di Alghero. E' in quest'ottica che, nel 2007, l'Amministrazione Tedde ha incluso molteplici attori istituzionali, economici e sociali nella stesura del Piano Strategico, proponendo per l'Ex Caserma la creazione di un centro specializzato nel fashion design. Il nostro Piano Strategico aveva già delineato un progetto ambizioso: un Centro Moda Arte Design che non fosse solo un'istituzione educativa, ma un polo culturale capace di attrarre sia i residenti che i turisti.





L'idea era di sfruttare il prestigio internazionale di figure come Antonio Marras per far emergere il centro non solo come una scuola di moda, ma anche come un luogo di aggregazione per i cittadini e una destinazione culturale per i turisti, affiancando l'attrattiva delle nostre belle spiagge alla valorizzazione della nostra cultura.

Nel rispetto delle tradizioni e dei valori che Forza Italia porta avanti, e riconoscendo il contributo valoroso della Lega, il Gruppo consiliare e il Direttivo cittadino desiderano enfatizzare l'importanza del dibattito sulla destinazione dell’Ex Caserma di via Simon, che ha beneficiato di un cospicuo finanziamento dal Pnrr. Questo tema riafferma la posizione che avevamo già delineato in una nostra precedente comunicazione. Ribadiamo la necessità di adottare visioni lungimiranti e stabilire priorità che garantiscano benessere e crescita per Alghero, andando oltre la semplice riqualificazione.