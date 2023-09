IL CASO La burocrazia prima della salute: L'incredibile vicenda di un paziente oncologico di Fonni

Una mossa che lascia allibiti e che fa chiedere: "È realmente questo il punto focale della questione?" "Non c'è stato nessun invito ad andare fuori, c'è stato solo un problema organizzativo", ha dichiarato il manager della Asl Paolo Cannas. Tuttavia, a fronte di una situazione così delicata, l'uso di termini come "problema organizzativo" suona, quantomeno, riduttivo. La moglie del paziente, sfogandosi su Facebook, ha espresso il disagio e la frustrazione vissuti: "Non si poteva più stare in silenzio, è arrivato il momento di scuotere le coscienze".





E ha poi continuato: "Non vogliono che si alzi la voce e chi lo fa viene convocato in caserma. Il dottor Cannas è venuto 'in pace' a casa nostra ma il giorno dopo, noi e le assistenti sociali siamo stati convocati dalla Procura, formalmente in qualità di testimoni informati sui fatti. Ignoti che in realtà 'tanto ignoti non sono'. Hanno avuto il coraggio di scaricare le responsabilità delle gravi problematiche in cui versa non solo l'Asl 3 ma la sanità sarda, su un singolo medico che è stato attento e scrupoloso nei nostri confronti." In una comunità stretta e solidale come quella di Fonni, l'eco di queste parole ha scosso gli animi e dato vita a un sit-in organizzato per il 19 settembre.





"Noi non molliamo- ha concluso la donna - vi aspettiamo numerosi". Siamo davvero giunti a un punto in cui la voce dei cittadini, che semplicemente chiedono di poter essere curati nel loro territorio, viene soffocata da denunce e burocrazia? La situazione è preoccupante e, come conservatori, non possiamo non condannare una gestione che mette la burocrazia prima della salute e del benessere dei cittadini.

Siamo nel 2023, e sembra quasi impossibile che, in un paese come l'Italia, il sistema sanitario possa riservare sorprese amare come quella vissuta da Gian Michele Angheleddu, 51enne di Fonni, costretto a guardare al di fuori della sua amata Sardegna per le cure radioterapiche a causa delle lunghe liste d'attesa. Ma ecco la svolta ancor più sconcertante. Dopo avere cercato di denunciare questa inaccettabile situazione, Gian Michele, sua moglie Lina Cadau e le due assistenti sociali che avevano reso pubblica la vicenda, si sono ritrovati convocati in caserma a seguito di una denuncia per danno di immagine avanzata dalla Asl e dall'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria.