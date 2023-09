Cronaca Destini Interrotti: Cagliari piange quattro giovani persi troppo presto - Le storie dei poveri ragazzi

In una tragica alba, Cagliari ha perso quattro delle sue giovani promesse in un incidente d'auto. Il dolore è palpabile, e le storie dei quattro giovani coinvolgenti. Simone Picci: La vita gli aveva già riservato un duro colpo quando da bambino perse il padre. Simone, nei primi mesi di quest'anno, era finito in coma a seguito di un incidente sull’Asse Mediano, incidente in cui perse l'amico Nicola Columbu. Riuscì a riprendersi lentamente da quell'incidente, lottando contro ogni ostacolo. Oggi la sua lotta termina tragicamente. Najibe Zaher: La brillante 19enne di Selargius era pronta per iscriversi all'università. Cresciuta come figlia unica di Omar Zaher, un immigrato palestinese che ha costruito una vita rispettabile a Cagliari, Najibe era il fiore del suo giardino. La morte prematura di Najibe ha scosso la sua famiglia e la comunità. Giorgia Banchero: Sul profilo Facebook di Giorgia, risplende una foto che esprime un legame indissolubile con il nonno, simbolo di un amore familiare che non muore mai. Anche lei aveva conosciuto il dolore perdendo il padre quando era ancora giovane. Alessandro Sanna: Il calcio era la sua passione. Alessandro, un giovane talento di Assemini, era noto per la sua dedizione al gioco e per il legame speciale con la sua famiglia. Una recente foto postata mostrava il profondo amore per sua madre, rappresentata come un albero che sostiene una costruzione in bilico. Questi quattro giovani, spesso visti insieme, celebravano la vita a modo loro - al mare, in discoteca. Oggi, i familiari, conoscenti e vicini, piangono la loro scomparsa. La domanda che tutti si pongono è: "Perché?". Il dolore di queste perdite è inconcepibile. Ma le storie di Simone, Najibe, Giorgia e Alessandro, e la traccia che hanno lasciato dietro di loro, serviranno come un monito sulla fragilità della vita e l'importanza di ogni singolo momento vissuto.