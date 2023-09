Cronaca Cagliari: Non c'è pace per gli alunni della scuola di via Stoccolma: Domani niente Lezioni - Nemmeno l'Italo Stagno è un'opzione

In una situazione che sembrerebbe incredibile in qualsiasi contesto educativo moderno, la città di Cagliari è testimone di una serie di decisioni e azioni che hanno portato all'incredibile scenario in cui centinaia di bambini potrebbero iniziare l'anno scolastico studiando sotto tende. L'Istituto comprensivo di via Stoccolma, che avrebbe dovuto essere il luogo di apprendimento per molti studenti, è stato dichiarato inagibile. Di fronte a questa sconcertante rivelazione, è emersa una soluzione che, in superficie, poteva sembrare pratica: l'istituzione di tensostrutture. Tuttavia, non appena si è sollevata la speranza di una soluzione temporanea, un altro colpo: le tende non possono essere montate in tempo per l'inizio previsto delle lezioni l'11 settembre. I bambini, invece di aspettarsi un inizio d'anno scolastico entusiasmante, sono ora in un limbo, attendendo di sapere quando e dove inizieranno le loro lezioni. Come se ciò non fosse abbastanza complicato, un altro possibile rifugio, la scuola Italo Stagno di Is Mirrionis, è stato prontamente escluso dalla lista delle alternative, dato che anche questa istituzione è in fase di ristrutturazione. La dirigente dell'istituto di via Stoccolma, Marcella Vacca, non è rimasta in silenzio. Già dal 25 agosto aveva cercato chiarezza sulle tempistiche dei lavori, solo per scoprire che la riapertura dell'edificio scolastico era prevista per febbraio 2024, a causa di una serie di ritardi e problemi. Le alternative erano limitate e, per ragioni logistiche, le tensostrutture sono diventate la soluzione scelta. Certo, ci sono state voci critiche riguardo a questa gestione. Francesco Agus dei progressisti sardi, ad esempio, ha espresso il suo disappunto sulla situazione, ma la vera preoccupazione dovrebbe essere concentrata sul benessere degli studenti. La questione che ora si pone è: come può una città moderna come Cagliari trovarsi in una situazione in cui i suoi giovani studenti sono in bilico, senza una soluzione chiara e definita? Le lezioni sotto una tenda potrebbero sembrare un'avventura estiva, ma in realtà rappresentano una chiara testimonianza di una pianificazione inadeguata e di priorità sbagliate. I bambini e le loro famiglie meritano di meglio. Un inizio d'anno scolastico dovrebbe essere un periodo di entusiasmo e rinnovato impegno verso l'apprendimento, non un periodo di incertezza e frustrazione. Speriamo che questa situazione serva come un campanello d'allarme per le future decisioni e che, indipendentemente dalle sfide, la priorità rimanga sempre l'educazione e il benessere degli studenti.