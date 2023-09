Cronaca Emergenza in mare: Drammatico salvataggio di un uomo con presunto infarto al largo della Sardegna

In una drammatica operazione di soccorso avvenuta nelle prime ore del mattino, un elicottero HH-139 B del 80° Centro SAR (Ricerca e Soccorso) dell'aeronautica militare, stazionato all'aeroporto militare di Decimomannu a Cagliari, è intervenuto per salvare un giovane di 30 anni a bordo di una nave mercantile maltese. La nave navigava a circa sessanta miglia a ovest di Iglesias, lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, quando l'uomo di nazionalità turca ha manifestato i sintomi di un presunto infarto. L'allarme è scattato quando l'equipaggio della nave ha richiesto aiuto urgentemente alle stazioni marittime di soccorso. Il comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico a Ferrara ha prontamente attivato la procedura di emergenza, coordinando il decollo dell'elicottero da Decimomannu poco dopo le 4 del mattino. Con una squadra di esperti a bordo, tra cui piloti, operatori e un aerosoccorritore, l'elicottero ha raggiunto la nave mercantile. In condizioni difficili, l'aerosoccorritore è stato calato dalla macchina e ha recuperato con successo l'uomo in difficoltà, che è stato poi trasferito all'ospedale Brotzu di Cagliari. L'operazione è terminata alle 7, con il sicuro ritorno dell'elicottero alla base. È opportuno ricordare il fondamentale ruolo del 15° stormo dell'aeronautica militare, che offre servizi di soccorso 24/7, 365 giorni all'anno. Questa squadra specializzata non solo si occupa del soccorso di equipaggi in difficoltà ma anche di operazioni di pubblica utilità come la ricerca di persone disperse e il trasporto sanitario urgente. Da quando è stato istituito, il 15° stormo ha salvato oltre 7500 vite. Recentemente, ha anche acquisito competenze nella lotta agli incendi boschivi, svolgendo un ruolo cruciale nella tutela del territorio nazionale. Questo incidente sottolinea l'importanza e l'efficienza delle forze di soccorso italiane e il loro impegno costante a proteggere e salvare vite umane.