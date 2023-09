La gioia di stare insieme tra nuovi e vecchi compagni, il centrosinistra sardo unito per le elezioni del 2024

Rispetto all'ultimo incontro, c'è stato un cambio di coordinatore: Paolo Maninchedda, che aveva guidato i lavori nella prima riunione, era assente. Piero Comandini, segretario dem, ha delineato l'approccio condiviso al termine dell'incontro, sottolineando l'importanza di un programma di lungo termine per la Sardegna, che vada oltre le sole elezioni. La questione delle primarie rimane aperta, ma sarà oggetto di ulteriori discussioni. Alessandro Solinas, capogruppo del M5s in Consiglio regionale, ha evidenziato la volontà predominante di mantenere una forte unità. La coalizione, pur avendo opinioni divergenti sulle primarie, punta al senso di responsabilità.





Nel frattempo, i Progressisti hanno chiarito che non hanno richiesto primarie. Francesco Agus, capogruppo in Consiglio, ha sottolineato che l'obiettivo principale è una vittoria elettorale che porti a un governo efficace. Le attenzioni sono ora rivolte a due incontri chiave previsti per lunedì 11: una delegazione sarda del M5s si incontrerà a Roma con il presidente Giuseppe Conte. Al meeting parteciperanno vari membri, tra cui Alessandra Todde, la cui candidatura è supportata dal M5s. Tuttavia, le decisioni finali saranno prese in Sardegna. Nel pomeriggio dello stesso giorno, a Oristano, si terrà una riunione della direzione regionale del Partito Democratico, durante la quale verranno delineate le posizioni interne sulla candidatura e le primarie.

La sinergia tra vecchi e nuovi alleati del centrosinistra, insieme al M5s e agli indipendentisti, ha segnato l'incontro tenutosi venerdì mattina nella sede regionale del Pd a Cagliari. L'obiettivo? Ribadire una presentazione unitaria per le prossime elezioni regionali. Nonostante le scadenze si avvicinino, la coalizione sembra muoversi con decisione: il prossimo venerdì 15 è previsto un nuovo incontro per costituire un team dedicato alla definizione del programma. Intanto, il dibattito sulla scelta del candidato alla presidenza continuerà all'interno del tavolo politico.