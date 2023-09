Sclerosi multipla e il prezzo della burocrazia: La Macchina statale, tra assurdità e cieca discriminazione

Ma andiamo con ordine. Questa vicenda, di una banalità desolante, finisce sul tavolo della consigliera di Parità della regione Sardegna, Maria Tiziana Putzolu, che si ritrova a fronteggiare "l'ennesima discriminazione nell'Isola", da attribuire - e qui viene il bello - al corpo dei vigili del fuoco. Una discriminazione surreale, tanto da far inarcare il sopracciglio al più stoico dei burocrati. Il percorso della lavoratrice inizia nel 2021, quando la chiamano per una selezione. Superate brillantemente le prove, sembra tutto pronto per la firma del contratto. Purtroppo, come spesso accade nei meandri della nostra amministrazione, un "cambiamento normativo" spedisce la donna a Roma per ulteriori visite mediche.





Da quel momento, è un susseguirsi di diagnosi, contraddizioni e cartelle cliniche. L'epilogo, un verdetto di esclusione, arriva il 6 giugno 2022, trasformando un calvario sanitario in un ginepraio giudiziario. Putzolu, con la determinazione di chi sa di avere ragione, ha aperto un fascicolo. La sclerosi multipla, malattia che in Sardegna conta oltre 7.000 affetti, il 70% dei quali donne, in questo specifico caso non presenta alcuna limitazione fisica o psichica. Putzolu chiarisce, in termini inequivocabili, che si tratta di "un'azione discriminatoria dettata più dal pregiudizio che dalle evidenze medico-scientifiche". E il colpo di scena? La lavoratrice si era candidata per un ruolo puramente amministrativo. Niente azioni operative antincendio, niente acrobazie su scale in fiamme.





La sua "colpa" era solo quella di voler lavorare, e il suo destino, apparentemente, di essere relegata alla marginazione, costretta a sopravvivere con miseri sussidi. Putzolu, in conclusione, si chiede, e ci chiede: come può uno Stato, che dovrebbe tutelare i propri cittadini, discriminare così chiaramente una persona perfettamente in grado di lavorare? Questo episodio ci offre una panoramica su una nazione che sembra spesso persa nei propri labirinti burocratici, incapace di vedere oltre gli stereotipi.

