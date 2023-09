Un episodio che sa di vandalismo, di cieca violenza. Ci troviamo di fronte a un simbolo tangibile della deriva morale della nostra società. Il Radiomobile di Porto Torres è intervenuto in questo microcosmo sardo, svelando al grande pubblico un episodio che non deve passare inosservato. La Scala Erre, con la sua natura selvaggia, è stata testimone di questa violenza gratuita.





Un falco, un predatore, ma anche equilibratore di un ecosistema che si sbriciola come la nostra cultura e la nostra tradizione. "L'esistenza dei falchi in questa zona è molto importante per l'equilibrio dell'ecosistema", hanno sottolineato i carabinieri, forse in un'appassionata difesa del vecchio ordine contro l'anarchia che permea l'Italia moderna. La loro presenza impedisce il proliferare di specie come i gabbiani e le cornacchie.





Eppure, qualcuno ha visto nell'esemplare non un valore naturale, ma un valore monetario. Sul mercato nero, una magnifica creatura come questa può valere fino a 5000 euro. È questo il prezzo dell'avidità umana? Ma, come un barlume di speranza in un panorama cupo, l'Arma ha portato il volatile al centro di allevamento e recupero fauna selvatica di Bonassai, sotto le amorevoli cure del veterinario Marco Muzzeddu.





In questa vicenda, vediamo il riflesso di un'Italia divisa tra chi vuole preservare e chi vuole distruggere. Speriamo che, come il falco, la nostra nazione possa trovare qualcuno che si prenda cura di lei, estragga i pallini della decadenza e la rimetta in volo.

In un'Italia dove sembra che i valori si siano persi in un groviglio di progressismo senza freni, dove la tradizione e l'ordine sono relegati in un angolino come vecchi libri dimenticati, non sorprende che si spari ad un falco pellegrino femmina di due anni.