Villanovaforru: Tra l'orgoglio dell'accoglienza ai migranti e la fatica di un'isola sotto assedio

Villanovaforru, piccolo ma coraggioso, ha aperto le sue braccia ad un numero considerevole di migranti da ormai otto anni. Non con l'aria di chi compie un dovere, ma con quella di chi sa cosa significhi umanità. Ma attenzione, l'ospitalità non va confusa con l'ingenuità. Onnis, con un tono pacato ma determinato, fa chiarezza: "Il paese non vuole che ne arrivino altre decine, come annunciato dalla Prefettura e, soprattutto, non vuole che vengano alloggiati in tende. Al prefetto l'abbiamo detto molto chiaramente: le tende riducono Villanovaforru a campo profughi. Non è il destino della Marmilla, non è il destino della Sardegna. Non è una prova di rispetto da parte dello Stato".





Togliere lo striscione era doveroso. Non solo per decenza, ma per mandare un messaggio chiaro: "Ho fatto rimuovere lo striscione perché non mi piacciono i colpi di testa, perché dobbiamo agire uniti e perché aborro qualsiasi cosa assomigli anche solo lontanamente al razzismo. Ma è ovvio: se devo scegliere a chi essere fedele, Stato o comunità, scelgo la mia comunità". Un messaggio forte e chiaro, in perfetto stile sardo, che non accetta compromessi quando si tratta di difendere la propria terra e la propria gente.

A Villanovaforru, paese che annovera 600 anime, qualcuno, nell'ombra della notte, ha deciso di manifestare con un inquietante "Benvenuti in Africa", subito tolto. L’atto potrebbe esser letto come un segno di tensione crescente, una fiammella di disagio in un paese che – badate bene – ha dimostrato un'ospitalità esemplare. Il sindaco, Maurizio Onnis, con una sincerità che fa onore alla sua carica, è balzato sulle scene virtuali di Facebook per raccontare la faccenda: "Non so chi sia l'autore, ma interpretarlo non è difficile", esordisce.