Cronaca Cagliari: Levate le tende, non c'è tempo per montarle: l'Incredibile odissea della scuola elementare di via Stoccolma Lunedì nessuna apertura tra le proteste "non autorizzate"

Il mondo della scuola, già travagliato da molteplici sfide, si è trovato a fronteggiare un altro bizzarro episodio. Ciò che sta accadendo in Sardegna, in particolare nella scuola elementare di via Stoccolma a Cagliari, ha dell'incredibile e lascia letteralmente allibiti. Mentre molti istituti sardi hanno deciso di anticipare l'avvio delle lezioni, questo specifico edificio scolastico si trova in una situazione kafkiana: le aule sono inagibili a causa di lavori non ancora ultimati. La soluzione? Piantare delle tende, o meglio, delle "tensostrutture provvisorie". Ma anche questa "geniale" idea ha incontrato un intoppo: per montarle, ci vorrà ancora una settimana. Dunque, lunedì la scuola rimarrà chiusa. Dinanzi a un simile scenario, ci si chiede: come è stato possibile arrivare a un tale punto? E mentre il Comune si affretta a proporre alternative - come il trasferimento provvisorio nel quartiere di Is Mirrionis in un'altra scuola con annesso servizio scuolabus - l'indignazione cresce. I genitori, già stressati dai preparativi per la ripresa delle lezioni, si trovano ora a dover fare i conti con un ulteriore disagio. La prospettiva di vedere i propri figli trasferiti in un quartiere diverso non è certo allettante e molti annunciano proteste. L'ironia della sorte vuole che una manifestazione programmata per lunedì all'ingresso della scuola sia stata annullata a causa della mancanza di autorizzazioni. Un nastro nero doveva simboleggiare il "lutto per la morte della scuola primaria di via Stoccolma", un gesto simbolico che avrebbe voluto denunciare una gestione quanto meno discutibile. In tutto questo, non si può fare a meno di compatire i veri protagonisti di questa vicenda: i bambini. Per loro, l'inizio dell'anno scolastico sarà ricordato non per l'entusiasmo o le nuove amicizie, ma per l'ombra di un edificio inagibile e la prospettiva di lezioni sotto una tenda. La scuola elementare di via Stoccolma ha fatto le sue scuse, ma ciò che serve ora non sono soltanto parole, ma azioni concrete per garantire un futuro educativo degno ai nostri ragazzi. E speriamo che questo episodio serva da monito per evitare simili situazioni in futuro.