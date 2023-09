Cronaca Un'ondata di violenza inarrestabile: Dalla Sardegna a Roma ogni giorno storie di aggressioni - Cosa sta succedendo?

La tranquillità che una volta era simbolo della nostra amata Sardegna sembra ormai un lontano ricordo. Ogni giorno, ascoltiamo con crescente preoccupazione storie di violenza che dilagano nelle nostre strade, da Sestu a Mamoiada, culminando nel tragico omicidio di un autotrasportatore a Fonni. Un'ondata simile di violenza ha colpito anche la capitale, come testimonia il recente episodio nel quartiere Quarticciolo di Roma. Un giovane cittadino indiano, tentando uno scippo, è stato brutalmente aggredito da alcuni passanti, in un atto di giustizia sommaria che trova spazio nei video virali sui social. Questi episodi, pur lontani geograficamente, riflettono una profonda crisi che sta attraversando il nostro paese. La povertà crescente, una percezione distorta dell'immigrazione e una sentita mancanza di sicurezza nelle strade sembrano aver eroso il tessuto sociale che ci unisce. La Sardegna ha sempre avuto un legame profondo con la terra, la comunità e la famiglia. Ma questi valori sembrano svanire di fronte alle nuove sfide del nostro tempo. La soluzione non può essere la giustizia fai da te o l'assecondare le paure. La risposta deve essere un ritorno alle nostre radici, promuovendo l'unità, il rispetto e la protezione reciproca. È essenziale investire nella sicurezza, ma anche nell'educazione e nell'integrazione, garantendo che ogni cittadino, indipendentemente dalla sua origine, si senta parte integrante della nostra società. Inoltre, è fondamentale che le istituzioni siano vicine alle persone, ascoltando le loro preoccupazioni e agendo di conseguenza. La Sardegna ha sempre avuto la forza di affrontare le tempeste e superarle. Con unità, determinazione e rispetto per i nostri valori tradizionali, possiamo superare anche questa crisi e garantire un futuro sicuro e prospero per tutti i sardi.