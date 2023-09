Cronaca Nel cuore del canile di Cagliari: La dolce storia di Lillo in cerca di una nuova famiglia

Il Canile Comunale di Cagliari, situato in Via Po 59, continua a diffondere il messaggio d'amore e di speranza: ogni cuore peloso ospitato lì sogna una famiglia che lo accoglia. Per tutti coloro che desiderano aprire le loro porte e i loro cuori a uno di questi splendidi animali, il Canile è aperto dal Lunedì al Sabato, dalle 10:00 alle 12:00. È possibile fissare un appuntamento contattando canile@comune.cagliari.it o chiamando al 070.6778115 o 070.6776469. Maggiori dettagli sugli adorabili cani in attesa di adozione possono essere consultati sul portale istituzionale: [clicca qui](https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili). E poi c'è Lillo, il dolce anziano di 13 anni, la cui storia tocca il cuore. Lillo è arrivato al canile nel Luglio 2022, dopo la scomparsa del suo amato padrone. Nonostante le avversità, Lillo dimostra ogni giorno il suo carattere dolce e affettuoso. Si immagina lo troviate mentre sonnecchia o forse mentre cerca qualche biscottino di nascosto, ma sempre pronto per una coccola. Lillo ha bisogno di un posto tranquillo, magari con persone adulte o anziane che condividano con lui brevi passeggiate e lunghe ore di serenità in un ambiente caloroso. Lillo attende, con il suo microchip e i vaccini al seguito, qualcuno disposto ad amarlo come merita. E se quel qualcuno fossi tu?