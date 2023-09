Desirè Manca e la battaglia contro Ryanair: Tra verità e clamore mediatico

"Davanti agli effetti del provvedimento del Ministro Urso che fissa un tetto alle tariffe, schizzate anche questa estate alle stelle, la Regione Sardegna che intenzioni ha? La Regione Sardegna quali azioni intende mettere in campo con urgenza?" Sono domande pertinenti, ma un costruttivo dibattito richiede proposte tangibili oltre alle semplici lamentazioni. “Non possiamo affidarci esclusivamente alle rassicurazioni dell'assessore Moro, il quale afferma di essere sicuro che al di là della comunicazione aggressiva che la compagnia ha messo in campo su questi temi, continuerà a rimanere in Sardegna”. Queste parole sottolineano un'incredulità comprensibile, ma come è noto ai nostri lettori, la polemica da sola raramente porta a soluzioni concrete.





Mentre Desirè Manca mette l'accento sull'importanza della mobilità per i cittadini sardi, sarebbe auspicabile che le energie spese nell'indignazione venissero canalizzate nella creazione di proposte costruttive. “Il diritto alla mobilità dei sardi deve essere garantito attraverso interlocuzioni e provvedimenti capaci di assicurare collegamenti certi e frequenze adeguate alla richiesta di mercato”. E mentre le parole della consigliera portano luce su una situazione preoccupante, resta da vedere quali saranno le mosse reali per affrontarla. Come spesso sottolineiamo, è fondamentale guardare oltre il clamore e lavorare per soluzioni efficaci e pragmatiche.

Le parole della consigliera regionale del Movimento 5 stelle, Desirè Manca, risuonano con forza nel panorama politico sardo. “Non potevamo aspettarci un epilogo peggiore: la battaglia tra Governo e Ryanair ha come unica vittima la popolazione della Sardegna. La decisione di tagliare i collegamenti negli scali di Alghero e Cagliari, e di ridurre ulteriormente le frequenze di altre sette rotte, è una mazzata per i cittadini, per il comparto turistico sardo, e rischia di decretare la morte dell'Aeroporto della Riviera del Corallo." Mentre le preoccupazioni della consigliera sembrano in effetti giustificate, bisogna notare che lo stile appassionato e vibrante di Manca è ormai noto. Davanti a scenari complessi, si può apprezzare l'impegno di Manca nel sollevare problematiche di rilievo. Tuttavia, come spesso accade, non è solo la questione in sé a contare, ma anche il modo in cui viene affrontata.