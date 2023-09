Valorizzazione della Grotta Verde: Soddisfazione di Forza Italia che guarda al futuro di Alghero

È con grande anticipazione che vediamo la Grotta Verde posizionarsi come uno dei principali siti di interesse nel Mediterraneo, attrattivo per appassionati, studiosi, ricercatori e speleologi. Grazie all'iniziativa dell'Amministrazione Tedde, sono stati effettuati scavi archeologici, consolidamenti e operazioni di messa in sicurezza, creazione di una pista pedonale illuminata e un centro di accoglienza, che ora è gestito dalla Fondazione Alghero. Questi interventi hanno garantito la preservazione e la valorizzazione di un sito che racconta una parte importante della nostra storia e che ha il potenziale di diventare un punto di riferimento per il turismo culturale ed educativo.





Non possiamo non sottolineare l'importanza del Parco di Porto Conte in questo processo. La loro collaborazione e dedizione hanno dimostrato come la sinergia tra istituzioni possa portare alla crescita sostenibile di un territorio. Guardando al futuro, il Parco di Porto Conte, sostenuto dalle decisioni e dalle azioni di Forza Italia Alghero, darà nuovo impulso alla Grotta Verde. Questo sito unico ha il potere di attirare visitatori da tutto il mondo, grazie alla sua incredibile ricchezza archeologica e all'interesse che suscita nel campo della speleologia e della ricerca scientifica internazionale. Il nostro impegno, come sempre, è rivolto al benessere e alla crescita del nostro territorio, e siamo certi che la valorizzazione della Grotta Verde sarà un passo significativo in questa direzione.

Forza Italia Alghero esprime con soddisfazione e orgoglio la consegna dei lavori destinati a completare le opere di valorizzazione della Grotta Verde. Questo passo significativo testimonia l'impegno costante e la visione lungimirante dell'Amministrazione Tedde, che nel 2008 aveva avviato il progetto di recupero e valorizzazione con un investimento di 1.200.000 euro provenienti da un finanziamento regionale. Il sito, che ha un notevole valore storico, archeologico, culturale, naturalistico e ambientale, è destinato a diventare una delle gemme scintillanti della Riviera del Corallo.