Ryanair, Alghero: Cappellacci (FI): Sì al dialogo, no a ripicche

L’auspicabile rilancio della continuità territoriale aerea non è incompatibile con il sistema delle low-cost: sono due realtà complementari, che già in un passato non lontano sono andate in parallelo. Entrambe devono muoversi sul piano di un libero mercato che salvaguardi i diritti dei cittadini e delle imprese che vivono nei territori insulari e che non sfoci in situazioni arbitrarie. Chi ritiene di aver fatto della convenienza della propria offerta una bandiera, non avrà nulla da temere. Per questo - ha concluso Cappellacci- occorre mettere da parte ogni sterile contrapposizione e riportare la dialettica sul piano del dialogo”.

“Le low cost hanno bisogno della Sardegna, la Sardegna ha bisogno delle low cost”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna interviene sulla decisione della compagnia Ryanair di ridurre le rotte invernali in seguito al decreto del Governo sulle tariffe. “La mossa della compagnia irlandese – osserva Cappellacci- rischia di condurre in un vicolo cieco e in una contrapposizione insanabile.