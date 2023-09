La peculiarità di Cagliari: Lezioni sotto le tende

Entro l'11 settembre, dieci tende dovrebbero ospitare 180 studenti, in una mossa che, per molti, sottolinea una mancanza di pianificazione adeguata. Mentre un trasferimento alternativo alla scuola lo Stagno a Genneruxi non è stato accolto positivamente, le tende diventano l'alternativa ufficiale. Non è sorprendente che questa decisione abbia scatenato polemiche, con l'opposizione che ha commentato: "Truzzu passerà alla storia come il primo sindaco... che ha fatto montare le tende della protezione civile per garantire l'inizio dell'anno scolastico."





L'incredulità aumenta considerando che siamo a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico e queste tende diventano una soluzione non solo temporanea, ma potenzialmente per tutto il 2023. E con ulteriori scuole primarie attualmente inagibili, la situazione si complica. L'incongruenza tra le promesse fatte e le azioni effettive ha destato preoccupazione tra la cittadinanza, portando molti a mettere in discussione le priorità del sindaco e della sua giunta. Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti, ha sottolineato con sarcasmo la peculiarità della situazione: "Siamo la prima città, non terremotata e non in guerra, dove i bambini studiano nelle tende... Il sindaco avrà forse voluto unire la scuola alle emozioni del campeggio estivo?".





Indipendentemente dall'orientamento politico, è fondamentale riflettere sul significato di una tale decisione per la comunità di Cagliari e per il futuro dell'educazione in città. È tempo di domandarsi se lezioni sotto le tende siano davvero la migliore soluzione per i nostri studenti.

Quando si pensa all'educazione, ci si aspetta che le infrastrutture e le strutture siano pronte e adatte alle necessità degli studenti. L'immagine di aule spaziose, ben illuminate e funzionali è ciò che viene in mente alla parola "scuola". Tuttavia, sembra che a Cagliari, questa immagine sia stata rimpiazzata da una più rara: lezioni sotto le tende. La Protezione civile, come riferito, ha avviato la messa in atto di strutture provvisorie nelle elementari di via Stoccolma.