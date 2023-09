Cronaca Lite in piazza ad Oristano: Emergono dettagli inquietanti

In una serata come tante, ieri (7 settembre), la pace nella piazza Mariano IV d’Arborea di Oristano è stata bruscamente interrotta. Intorno alle 21.30, un episodio turbolento ha visto tre persone, tra cui un extracomunitario, al centro di una violenta controversia, che ha raggiunto il suo momento più tragico quando uno dei partecipanti ha estratto un coltello. Per fortuna, non abbiamo conferma di feriti in seguito all'accaduto. Numerosi cittadini presenti in zona, preoccupati per la loro sicurezza e quella degli altri, hanno prontamente segnalato l’incidente alle forze dell'ordine. Prontamente, una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Oristano e due squadre della questura hanno raggiunto la scena. Grazie alla loro rapida azione, sono state effettuate alcune identificazioni. Dalle prime informazioni, sembra che il litigio sia nato per banalità. Le autorità stanno attualmente conducendo ulteriori indagini per fare chiarezza sulla situazione. Alcuni testimoni sono stati chiamati questa mattina presso la stazione dei carabinieri per fornire ulteriori dettagli. Si attendono ulteriori sviluppi per comprendere appieno l’entità dell’episodio e valutare eventuali provvedimenti.