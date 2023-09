Cronaca Aggressione a Sassari: Sicurezza urbana in bilico, quarantenne con precedenti arrestato

Un grave episodio ha turbato la tranquillità dei cittadini di Sassari la notte scorsa, mettendo in luce, ancora una volta, le preoccupazioni legate alla sicurezza urbana. Un individuo di 40 anni, di nazionalità rumena e con un passato giuridico non immacolato, è stato arrestato dopo un alterco che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. L'aggressore ha fatto uso di una picchetta, causando alla vittima una frattura alla tibia e diverse lacerazioni. Il tempestivo intervento delle Volanti della Questura ha permesso di mettere fine alla situazione e di arrestare il responsabile del gesto violento, che ora si trova nel carcere di Bancali, rispondendo dell'accusa di lesioni personali dolose aggravate. La vittima, nel frattempo, è stata prontamente soccorsa dal 118 e condotta in ospedale. Questo incidente sottolinea l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza delle nostre città e sulla necessità di una rigida applicazione della legge nei confronti di chi viola la pace civile.