Cronaca Cagliari: Tentato Furto ai danni di un nonnino 93enne - Vicini eroi bloccano rapinatore

Un tentativo di rapina si è trasformato in un episodio emblematico di solidarietà cittadina nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari. Un uomo di 51 anni ha provato a depredare un povero novantenne, ma non aveva previsto l'intervento tempestivo e coraggioso dei vicini. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio in via Flumentepido. L'uomo, con intenti chiaramente malintenzionati, ha approcciato un anziano di 93 anni, cercando di prendere il suo portafoglio che, come si è scoperto, conteneva solamente una piccola somma. Tuttavia, prima che potesse portare a termine il suo piano, alcuni residenti del quartiere sono intervenuti prontamente. Avvertiti dai testimoni, i carabinieri della stazione di Stampace sono rapidamente arrivati sul luogo, prendendo in custodia il rapinatore. La Procura di Cagliari ha successivamente emesso un ordine di arresto. Questo episodio dimostra come la vigilanza e la solidarietà tra cittadini possano fare la differenza, garantendo sicurezza e protezione all'interno delle comunità.