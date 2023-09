La Sardegna si è rotta delle pale eoliche - Invasione ingiustificata rispetto al fabbisogno previsto

L'idea di installare un numero così massiccio di pale eoliche sia sulla terraferma che in mare solleva gravi preoccupazioni riguardo all'ambiente e al paesaggio sardo. Deriu ha definito questa proposta come una "minaccia concreta e immediata" per la Sardegna, sottolineando come essa rappresenti un'invasione ingiustificata del territorio. Un altro punto che desta allarme è la mancanza di consultazione delle comunità locali riguardo all'installazione delle pale eoliche. “Questa assenza di coinvolgimento delle persone interessate mina la democrazia partecipativa e priva le comunità locali della possibilità di esprimere le loro opinioni e preoccupazioni”, afferma il consigliere dem. Nell’interrogazione presentata in queste ore, Deriu ha posto delle domande cruciali all'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, cercando di fare chiarezza sulla situazione: “Quali sono i potenziali danni all'ecosistema marino e costiero che potrebbero derivare dall'installazione di pale eoliche in mare? Quanto dureranno le pale eoliche installate in Sardegna e quali piani sono previsti per il loro smaltimento nel caso in cui non siano più in uso? Chi sarà responsabile di questo processo e come verrà ripristinato il territorio allo stato originario?”.





Le risposte a queste domande saranno fondamentali per valutare attentamente l'impatto ambientale, paesaggistico e sociale delle proposte di installazione di pale eoliche nell’isola. “Continuerò a dare voce alle preoccupazioni dei cittadini e promuovere una discussione approfondita sull'energia rinnovabile in Sardegna, affinché le decisioni future siano prese con la massima attenzione per l'ambiente e la comunità locale”, conclude Roberto Deriu.

“Nell’ultimo periodo in Sardegna stiamo assistendo a un vero e proprio assalto in merito alla progettazione e realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, come le pale eoliche. Si tratta di un quantitativo selvaggio e ingiustificato rispetto al fabbisogno previsto”. È questa la denuncia lanciata da Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico e primo firmatario di un'interrogazione sul tema presentata in queste ore e rivolta all’assessore regionale della Difesa dell'Ambiente. “Le proposte attuali – precisa Deriu – vanno ben oltre il fabbisogno previsto per la nostra regione, in quanto mirano a soddisfare l'energia di una popolazione di circa cinquanta milioni di abitanti, superando così gli standard europei stabiliti per l'isola sino al 2023”.