Un sospiro di sollievo per i lavoratori della Miniera di Olmedo

L'ex sindaco di Alghero, Marco Tedde, figura di rilievo di Forza Italia e costantemente impegnato nella vicenda, ha espresso il suo entusiasmo pochi minuti dopo l'approvazione in aula del Consiglio Regionale. Una vicenda, quella dell’ex miniera di bauxite di Olmedo, che da ben 8 anni vede un incessante impegno di Tedde e dei dirigenti di Forza Italia per salvaguardare i diritti dei lavoratori e il futuro dell’area mineraria. La prontezza e l'apertura dell'Assessora Pili hanno svolto un ruolo cruciale nella risoluzione di questa problematica. La sua disponibilità, unita alla sua abilità nel dialogo con le forze politiche e con figure come Tedde, ha permesso di ideare e realizzare soluzioni efficaci per proteggere i 25 posti di lavoro e assicurare la sicurezza del sito minerario.





“Ora si apre una fase nuova. La politica ha prevalso sulla rassegnazione derivante dalla mancanza di imprese interessate a gestire il sito minerario. Creando le condizioni per la stabilizzazione e per mettere la parola fine ad una situazione di precarietà e incertezza che per troppi anni ha creato sconforto e insicurezza in decine di famiglie e nel territorio,” ha dichiarato Tedde, sottolineando la trasformazione positiva avvenuta. Non possiamo non riconoscere l'importanza della visione e della capacità decisionale della Giunta regionale in questo scenario.





Una scelta che riflette non solo l'attenzione verso i lavoratori, ma anche la determinazione di un governo di centrodestra attento alle necessità del territorio e pronto a intraprendere azioni concrete a favore della sua comunità. Questa è la politica che serve ai cittadini, una politica che fa la differenza nella vita quotidiana delle persone.

In un contesto spesso caratterizzato da notizie economicamente avverse oggi possiamo comunicare una buona notizia. Con un emendamento proposto dall'Assessora Pili, 25 lavoratori della miniera di Olmedo sono stati salvaguardati, mettendo fine a una lunga e incerta situazione di precarietà.