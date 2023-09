Alghero in cinque lingue: L'iniziativa culturale che celebra la perla del mediterraneo





Grazie alla collaborazione della Fondazione Alghero e del Parco Regionale di Porto Conte, questi video non sono solo una rappresentazione superficiale delle bellezze locali, ma un autentico omaggio alle radici culturali e alla ricchezza scenica di Alghero. Le emozionanti note di "Domo Mea" dei Tazenda, reinterpretate in ben cinque lingue, non sono una mera scelta artistica. Questo poliglottismo evoca la posizione centrale di Alghero nel Mediterraneo, un crocevia di culture, e un simbolo della sua storica apertura alle diversità.





La partecipazione di talenti locali e sardi nell'elaborazione di questi video rende l'iniziativa ancor più significativa, dimostrando quanto Alghero sia intrisa di un inestimabile patrimonio artistico. Il primo video è una celebrazione visiva, un viaggio attraverso il fascino immortale di Alghero, mentre il secondo si avvale del carisma di giovani algheresi per trasmettere un messaggio potente di amore, unità e speranza.





Questi non sono soltanto messaggi pubblicitari, ma testimonianze profonde dell'anima di una città che guarda con fiducia al futuro, pur rimanendo fermamente ancorata alle sue tradizioni. Sotto la guida esperta di professionisti come Marcello Peghin, Irio Pusceddu e Luca Parodi, e con la partecipazione di musicisti di calibro come Salvatore Maiore, Paolo Zuddas, e molti altri, questi video hanno già fatto breccia nei cuori di molti, raggiungendo vasti pubblici attraverso vari canali promozionali.





Di seguito i link dove poter scaricare e visionare i progetti musicali, in allegato un'immagine tratta dal video.

https://youtu.be/iqpNUqNTxgU

https://youtu.be/_0Pr5XT7CPM

