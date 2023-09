W la foca: L'incredibile storia di una foto che ha fatto impazzire il web!

Ma che si nasconde dietro a questa immagine che ha fatto tanto parlare? Ci siamo immersi nella storia per scoprire la verità. La polemica ebbe inizio quando l'Unione Sarda, all'epoca sotto la guida del direttore Antony Muroni, pubblicò la foto, prelevata dal web senza autorizzazione. A peggiorare le cose, attribuirono lo scatto al celebre fotografo Federico Patellani, definendolo un ritratto di una foca monaca del 1951 a Cala Gonone. Errore grossolano! L'autentico autore intervenne subito, chiedendo una rettifica. E ora sveliamo il mistero: nel marzo 2015, il talentuoso fotografo e pittore Salvatore Grispu ricevette un incarico per un servizio fotografico. La suggestiva spiaggia di Ziu Martine, poco distante da Cala Gonone, divenne il palcoscenico perfetto per gli scatti.





La bellissima modella, Roberta, indossava il abito tradizionale di Dorgali, accompagnata dalla cagnolina Alba. E la foca? Ecco la svolta inaspettata della storia: Grispu, in un impulso creativo, decise di dipingere nella foto una foca monaca, come simpatico scherzo! Questo scatto, condiviso inizialmente in un gruppo di Dorgali, divenne virale in men che non si dica, alimentando dibattiti e speculazioni ogni volta che veniva postato. Grispu ha voluto sottolineare che l'immagine non aveva velleità artistiche, tanto da non firmarla, ma era nata come un gioco innocente, trasformandosi poi in un fenomeno del web!

Dal lontano marzo 2015, una singolare foto ha catalizzato l'attenzione e suscitato dibattiti tra migliaia di curiosi online. Recentemente, l'abbiamo riproposta sulla pagina Facebook di Cagliari Capitale e di Gennaro Longobardi, raggiungendo un'audience straordinaria di ben 50.000 persone.