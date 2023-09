Cronaca UFO a Costa Paradiso? L'insolito show luminoso che ha fatto impazzire i turisti!

Ah, Costa Paradiso! Non solo rinomata per le sue splendide spiagge e le acque cristalline, ma, a quanto pare, ora anche per spettacoli luminosi non identificati nel cielo. Secondo un vivace gruppo di turisti polacchi, mentre godevano delle meraviglie naturali della Sardegna, sono stati "intrattenuti" da un insolito fenomeno luminoso. Il figlio della coppia, con un entusiasmo degno di un appassionato di fantascienza, ha prontamente avvisato la nota pagina social, UFOSardegna_news. Ha dichiarato che l'altro giorno, esattamente il 4 settembre alle 21:30, sono apparse delle curiose lucine colorate. Alcune in fila indiana, altre più libere e vagabonde nel loro andare. “Era la prima volta che vedevamo qualcosa di così... non convenzionale,” hanno esclamato, quasi aspettandosi l'arrivo di E.T. o di qualche amichevole extraterrestre. Naturalmente, la maggior parte di noi sa che la Sardegna è famosa per le sue affascinanti leggende, ma forse questa volta potrebbe essere solo il caso di una stella cadente, di riflessi marini o, perché no, di qualche drone che volava sopra la zona. Ma chi siamo noi per soffocare l'immaginazione di chi vuole credere che fosse qualcosa di più... spaziale? Così, cari lettori, la prossima volta che vi trovate a Costa Paradiso e vedete delle luci danzanti nel cielo, non dimenticate di guardare anche i meravigliosi paesaggi terrestri! E magari tenete a portata di mano una bottiglia di buon vino sardo: potrebbe semplicemente trattarsi di un fenomeno naturale... o di un drone festaiolo.