Cronaca Tensioni a Oristano: Scontro tra due donne richiede l'intervento delle forze dell'ordine

Oristano è stata teatro, questo pomeriggio, di un acceso litigio tra due donne, che ha necessitato l'intervento sia della polizia che dei carabinieri. L'incidente è avvenuto intorno alle 15, proprio all'esterno dell'agenzia di scommesse sportive SISAL, situata nella via Cagliari. Secondo fonti, le ragioni di tale alterco sembrerebbero riconducibili a dispute su una eredità e questioni condominiali. Le protagoniste dell'episodio, residenti nella medesima zona, sono entrate in un acceso dibattito. Dopo uno scambio di parole particolarmente intenso, una delle due donne ha colpito l'altra con uno schiaffo, provocando una reazione immediata. Testimoni presenti hanno prontamente segnalato la situazione, facendo confluire sul posto due pattuglie delle forze dell'ordine che si trovavano nelle vicinanze. Nonostante l'intervento tempestivo, le due donne hanno continuato a confrontarsi anche alla presenza degli agenti. L'evento ha naturalmente attirato l'attenzione di molti passanti, sorpresi dalla visibile presenza di polizia e carabinieri in loco.