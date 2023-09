Passeggiata notturna a Mamoiada armato di ascia - Panico tra le strade del paese

E mentre brandiva il suo strumento, alcuni compaesani hanno avuto la sventura di incrociare il suo cammino. Ma le forze dell'ordine non erano lontane. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo, in un impeto di teatrale drammaticità, si è rifugiato nel suo garage, posando temporaneamente l'ascia a terra.





Forse un momento di resa? No, anzi barricatosi in garage ha ripreso prontamente l'ascia in mano minacciando i carabinieri ed alzando il livello di tensione.





Ma i carabinieri, sempre preparati, avevano un asso nella manica: lo spray al peperoncino. Un veloce spruzzo e il sessantenne è stato rapidamente neutralizzato.





Conclusione? Una notte movimentata a Mamoiada, con l'uomo ora ospite della camera di sicurezza, aspettando il processo per direttissima.

Era una tranquilla notte a Mamoiada, almeno fino a quando un uomo non ha deciso di rendere le cose un po' più... affilate. Un 60enne, per motivi ignoti, probabilmente non un grande fan delle passeggiate notturne tradizionali, ha optato per un accessorio insolito da portar con sé: un'ascia.