Contrasto al campeggio abusivo: Il Corpo Forestale di Lanusei fa rispettare la legge e tutela le nostre coste

È essenziale ricordare l'importanza della Legge regionale sul turismo n. 16 del 2017. Secondo l'Art. 22, in tutto il territorio regionale è strettamente vietato l'utilizzo di tende, caravan, autocaravan, camper o altri mezzi simili al di fuori delle strutture dedicate. Questa legge non rappresenta solo un atto burocratico, ma una chiara linea di rispetto per l'ambiente. Il 30 agosto 2023, un'operazione condotta dal Personale della Stazione forestale di Jerzu ha portato a risultati significativi.





In loc. “foxi Manna” di Tertenia, sono stati identificati cinque camper e autocaravan, tra cui quattro di nazionalità italiana e uno straniero, mentre in loc. “Foddini” di Cardedu, sei tra camper, autocaravan e furgoni erano posizionati in violazione delle norme. Queste operazioni hanno portato all'identificazione e sanzione di undici violazioni, con sanzioni pecuniarie previste dalla legge, oscillanti tra i 100 e i 250 euro. Tali interventi non sono solo la dimostrazione di un'azione puntuale contro coloro che violano le norme, ma evidenziano un impegno costante a favore della tutela del nostro territorio, un bene comune da preservare con orgoglio e determinazione.

L'inasprimento dei controlli lungo la fascia costiera è chiara testimonianza del costante impegno del Corpo forestale dell'Ispettorato di Lanusei nel garantire la salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico e naturale. L'abuso delle aree costiere attraverso il campeggio fuori dalle strutture autorizzate minaccia l'integrità delle nostre spiagge e della fauna, un patrimonio da proteggere per le generazioni future.