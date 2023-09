Sestu: Inquietante aggressione al bancomat - Questa è la nostra società?

Un giovane di 24 anni, originario di Elmas e domiciliato a Sestu, e purtroppo già noto alle forze dell’ordine, l'ha colpita brutalmente con un pugno al volto, facendola cadere a terra. Ma non si è fermato qui: la ha trascinata sul marciapiede fino a quando non è riuscito a sottrarle lo zaino. Ma c'è una componente indicativa di un malcontento e una superficialità sempre più radicati nella nostra società infatti nella frettolosa fuga, il malcapitato rapinatore ha perso sia le chiavi di casa che lo zainetto appena preso.





Grazie alla pronta reazione della vittima, che ha fornito una precisa descrizione ai carabinieri, il delinquente è stato rintracciato in breve tempo, ancora intento a nascondere gli indumenti che aveva indossato durante l'assalto. Il giovane è stato immediatamente trattenuto negli uffici della stazione dei carabinieri di Sestu e, data la gravità del reato e la flagranza, è stato dichiarato in arresto, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per oggi stesso in Tribunale a Cagliari. Il fulmineo intervento delle forze dell'ordine è lodevole, ma l'incidente solleva questioni più profonde riguardo al tessuto sociale di Sestu e, in generale, del nostro Paese.





Questo episodio non può essere semplicemente archiviato come un atto isolato di un giovane impulsivo. È, invece, un sintomo preoccupante di una società che, forse, sta perdendo la bussola. In un momento storico in cui si cerca di ricostruire e andare avanti, fatti come questi ci ricordano quanto sia essenziale non solo garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche lavorare alla radice dei problemi, investendo nell'educazione e nella prevenzione.

A Sestu la quiete notturna è stata tragicamente interrotta. La scena ha avuto luogo alle 5.30 di questa mattina in via Monserrato, davanti allo sportello bancomat della filiale di Banca Intesa. Una donna di 55 anni, che aveva fatto un'operazione semplice e quotidiana come il ritiro di 50 euro, è stata vittima di un agguato.