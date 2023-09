Porto Conte: Innovazione e natura si fondono, con risultati da record nel 2023

Ancor più stupefacente è l'incremento del 66% rispetto al 2019, ovvero l'anno pre-pandemico. Un risultato che testimonia non solo l'attraente bellezza del parco, ma anche le visionarie strategie di gestione adottate dalla sua amministrazione. Questa impressionante fioritura è stata catalizzata da delle innovazioni. Tra queste, spicca il biglietto unico per l'ecomuseo, che consente l'accesso a cinque siti storico-culturali e naturalistici d'eccellenza.





Partendo da Casa Gioiosa, simbolo del Parco e memoria della sua storia come ex colonia penale, al Museo Antoine De Saint Exupèry, che celebra lo scrittore-aviatore nella Torre Nuova. Senza dimenticare l'Oasi "Le Prigionette", ideale per esplorare i tesori naturalistici della zona, e la Villa romana di "Sant'Imbenia", testimone dell'antico splendore della civiltà romana in Sardegna. L'implementazione di una piattaforma web e di un'app dedicata alla gestione delle prenotazioni ha modernizzato ulteriormente l'esperienza turistica, rendendo la visita più fluida e accessibile. È un rinnovamento che porta con sé la promessa di un Parco di Porto Conte sempre più al centro delle scelte turistiche, dove la tradizione e la modernità convivono in armonia, in perfetta sintonia con una visione conservatrice e moderna del nostro paese.

Il Parco di Porto Conte, con il suo mosaico di storia e natura, sta attraversando un periodo d'oro. La stagione estiva 2023 ne è l'esemplificazione, registrando cifre da capogiro che suggellano l'importanza di questo gioiello sardo nel panorama turistico nazionale. Dal mese di giugno all'agosto, la riserva ha riscosso un sorprendente fatturato di oltre 85mila euro, con una crescita del 28% rispetto all'anno precedente.