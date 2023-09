Problemi di stalking a Gonnosfanadiga: 40enne riceve un duro divieto dal tribunale di Cagliari

Il dettagliato provvedimento sottolinea che l'uomo non dovrà avvicinarsi a meno di 300 metri dalla coppia e dovrà astenersi dal presentarsi nei pressi dell'abitazione della giovane e del luogo di lavoro del suo compagno. Questo divieto di avvicinamento è stato reso effettivo grazie all'intervento dei Carabinieri della stazione di Gonnosfanadiga. È fondamentale notare che, nel caso in cui l'uomo dovesse violare queste restrizioni, il tribunale potrebbe imporre ulteriori misure cautelari, ancor più severe, per proteggere l'integrità della coppia perseguitata.





Questa vicenda solleva nuovamente la necessità di garantire la sicurezza e la serenità delle persone, salvaguardando gli innocenti dalle possibili minacce e pericoli che possono sorgere nelle comunità. Da parte nostra, è imperativo sottolineare l'importanza del rispetto delle decisioni giudiziarie e la fiducia nelle nostre forze dell'ordine.

Il Tribunale di Cagliari ha emesso un provvedimento cautelare nei confronti di un operaio quarantenne di Gonnosfanadiga, accusato di aver perseguitato una giovane donna locale e il suo partner. La sentenza impone all'uomo severe restrizioni al fine di garantire la sicurezza dei due giovani.