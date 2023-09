Il Prezzo del Latte: Una questione di giustizia e dignità per i pastori sardi - Necessaria e urgente la stabilità dei prezzi

Questo non è un mero problema di cifre, ma si traduce in una minaccia alla sostenibilità delle aziende locali, al tessuto sociale della Sardegna e, più in generale, all'essenza stessa della tradizione sarda. La Sardegna, come molte altre regioni italiane, ha sofferto negli ultimi decenni di una costante erosione delle sue tradizioni e del suo patrimonio rurale. E se i pastori, pilastro di questa tradizione, sono costretti ad abbandonare le loro attività, si perde non solo un pezzo d'identità ma anche un segmento economico vitale. Ciò che i pastori propongono, e che sottoscriviamo pienamente, è l'urgenza di una stabilità nei prezzi. Essi sottolineano che la stabilità del prezzo del latte "incentiverebbe anche la volontà dei già pochi giovani che hanno intenzione di intraprendere queste attività, con benefico tornaconto per l'intero contesto sociale". Questa stabilità non è solo una richiesta economica, ma è anche una chiamata all'azione per salvaguardare il futuro della Sardegna e dei suoi giovani. E' essenziale che si torni a considerare le reali esigenze di chi lavora la terra e alleva gli animali, piuttosto che i guadagni a breve termine.





La prospettiva di un ritorno ai metodi precedenti "farebbe pensare alla vostra malafede e speculazione sulle spalle dei pastori visto che il mercato non chiede questo ma chiede stabilità". È cruciale che ci si riunisca, come suggeriscono i pastori, per "stabilire un tetto minimo comune sotto il quale non vendere il formaggio". Questo non solo garantirebbe la giusta remunerazione per il duro lavoro, ma proteggerebbe anche una tradizione che è stata il cuore della Sardegna per secoli. La nostra società, troppo spesso, si dimentica dell'importanza delle tradizioni e delle comunità. Per noi, conservatori e di centro-destra, la protezione del patrimonio culturale e tradizionale dovrebbe essere centrale, e questo include la tutela delle attività pastorali in Sardegna. Come sottolineano i pastori, le energie rinnovabili sono essenziali, ma "queste non producono cibo". Non possiamo sacrificare la nostra eredità per guadagni a breve termine. La Sardegna merita di più.

L'economia tradizionale della Sardegna è in bilico. La recente denuncia dei pastori sardi, Gianuario Falchi, Nenneddu Sanna, Fabio Pisu, Mario Carai e Carmela Abrioni, porta in primo piano la delicata tematica riguardante il prezzo del latte. "Negli ultimi due anni si è raggiunta una determinata prospettiva riguardo il prezzo del latte, affinché possa esserci una certa stabilità nelle nostre aziende," affermano. Eppure, questa prospettiva, sembra ora minacciata da movimenti poco trasparenti che mirano a ridurre il prezzo del Pecorino romano.