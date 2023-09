La Sardegna vola alto: 25 milioni investiti per ampliare i collegamenti aerei





"L’approvazione di questo emendamento, che rispecchia una proposta della Giunta e sostenuta da tutta la maggioranza, raffigura gli sforzi di Forza Italia intrapresi dal 2016. L'Assessore Moro ha sapientemente integrato queste proposte nel recente periodo del suo mandato", afferma Tedde. Egli rammenta che la creazione di nuovi collegamenti basati sugli Orientamenti europei del 2014 è stata una delle chiavi di volta emerse durante il convegno "Il Ponte che vogliamo", tenutosi ad Alghero lo scorso marzo. Un incontro di spessore, moderato dallo stesso Tedde, che ha visto la presenza di numerosi stakeholder, tra cui l'Assessore Moro, figure accademiche dell’Università di Sassari, rappresentanti istituzionali, imprese e sindacati.





Il focus? Esplorare la continuità territoriale, stimolare il turismo e rinvigorire l'attività imprenditoriale sarda. "Abbiamo consapevolezza che questo passo non risolve tutte le questioni legate ai collegamenti dell'isola, ma è certamente una svolta dopo un lungo periodo di stallo", sottolinea Tedde. "Speriamo che, con il supporto del Governo Meloni, possiamo costruire un ponte duraturo tra la Sardegna e il resto d'Italia, proiettando il futuro dei collegamenti aerei dell'isola per almeno un decennio. La Sardegna ha bisogno di strumenti efficaci per confrontarsi con una Europa le cui politiche sono spesso dominate dalla burocrazia", conclude Tedde.

Alghero, 06 settembre 2023 - Il Consiglio Regionale ha approvato una misura essenziale: un investimento di 25 milioni di euro per rafforzare i collegamenti aerei della Sardegna con l'esterno. Una norma che incarna le idee che Forza Italia ha sostenuto dal 2016. L'ex primo cittadino di Alghero, Marco Tedde, esprime il suo entusiasmo verso la ratifica dell'emendamento alla Finanziaria che si propone di intensificare il traffico aereo in e out degli scali sardi.