Cagliari: Nel quartiere di Is Mirrionis si promuove il buon senso con i precetti del libretto “La Via della Felicità”

È sempre più preoccupante il decadimento dei valori morali tra i giovani, soprattutto adolescenti, quell’età tra i 12/13 anni in cui, fino a qualche anno fa, li consideravamo ancora “bambini”. Alcol, droga, pornografia, abuso di internet e social sono entrati prepotentemente nella vita dei nostri ragazzi. La naturale conseguenza a questo fenomeno è l’aumento della criminalità in età adolescenziale, con gravi problemi all’ordine pubblico e alle famiglie. L’immagine di una società alla deriva è sotto gli occhi di tutti. Una situazione che, aimè, i residenti del quartiere di Is Mirrionis conoscono molto bene. Di chi la responsabilità? Cosa sta sfuggendo di mano a chi è preposto a governare la situazione? Che fine ha fatto il mandato educativo delle Istituzioni, della famiglia e della scuola? I volontari de “la via della Felicità” sanno bene che certi valori vanno coltivati sin dall’infanzia e che il degrado sociale e ambientale non aiuta certo a divulgarli. Ma sanno anche che il buon esempio deve stare alla base degli insegnamenti degli adulti e che i bambini imparano più dalle azioni che vedono che dalle prediche che ricevono. Da qui la necessità di portare tra le persone il messaggio basato sul buon senso contenuto in questo piccolo ma “Grande” libretto, dove è contenuto tutto ciò che è necessario per cambiare l’ambiente che ci circonda.





“Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”, sono parole che l’autore L. Ron Hubbard ha scritto nell’ultima pagina della sua opera. I volontari stanno portando avanti questo messaggio, sicuri che ogni persona che leggerà questi precetti trarrà grande beneficio per sé e per gli altri. La diffusione del libretto continuerà anche nelle prossime settimane ancora a is Mirrionis e in altri quartieri della città. /// Contatti per la redazione: Nicola Oi tel. 32810553144 – mail affaripubblici.sardegna@gmail.com

Nella serata di lunedì 4 settembre, i volontari della Fondazione hanno distribuito decine di libretti del filosofo L. Ron Hubbard nel quartiere di Is Mirrionis. Non è la prima volta che i volontari della Fondazione “La Via della Felicità” e della Chiesa di Scientology distribuiscono il libretto di L. Ron Hubbard nelle case e nei negozi del quartiere di Is Mirrionis. Ogni volta è come fosse la prima: curiosità, interesse e interessanti dibattiti tra i volontari e le persone contattate, quando scoprono l’argomento del libro: il buon senso. La maggior parte delle persone concorda con i volontari sul fatto che tutto potremmo affermare in questo momento meno che il buon senso stia prevalendo nella società. Negli ultimi decenni gli standard morali si sono degradati sensibilmente.